Pflicht erfüllt: ÖFB-Team gewinnt trotz vieler Umstellungen gegen den Kosovo mit 3:1

Wien - Österreichs Fußball-Nationalteam hat auch sein fünftes Heimspiel in diesem Jahr gewonnen. Die Auswahl von Ralf Rangnick setzte sich am Sonntag in der Nations League in Wien gegen den von Ex-ÖFB-Teamchef Franco Foda betreuten Kosovo mit 3:1 durch. Die Tore erzielten David Affengruber (23.), Junior Adamu (45.+2) und Carney Chukwuemeka (61.), für den Kosovo verkürzte Edon Zhegrova per Elfmeter (83.). Das ÖFB-Team ist als Leader nach zwei Runden in Liga B klar auf Aufstiegskurs.

Rangnick krempelte seine Startformation gegenüber dem 3:1 am Donnerstag in Linz gegen Israel an sechs Positionen um. Salzburg-Goalie Christian Zawieschitzky gab im Tor ebenso sein Debüt wie Clubkollege Nikolas Veratschnig als Rechtsverteidiger. Dazu rückten Affengruber, Maximilian Wöber, Paul Wanner und Stürmer Adamu ins Team. Xaver Schlager führte die ÖFB-Auswahl erstmals als Kapitän aufs Feld.

Der am Sprunggelenk verletzte Michael Gregoritsch stand ebenso wie Philipp Lienhart, Phillipp Mwene und Lukas Jungwirth nicht im Kader. Zawieschitzky erhielt als einer von zwei möglichen Torhüter-Debütanten den Vorzug gegenüber LASK-Goalie Jungwirth. Der 19-jährige Tiroler avancierte zum jüngsten ÖFB-Tormann seit dem legendären Walter Zeman 1946. Dieser war bei seiner Team-Premiere 1945 erst 18 Jahre alt.

Affengruber per Kopf

Die erste Großchance fanden vor 47.000 Zuschauern im fast gänzlich gefüllten Ernst-Happel-Stadion, darunter rund ein Drittel in ihrem Lager, die Gäste vor. Nach einer Umschaltsituation schoss Kapitän und Goalgetter Vedat Muriqi aus ausgezeichneter Position über das Tor (6.). Auf der Gegenseite war Adamus Abschluss zu ungefährlich (7.). Mitte der ersten Hälfte schlug Affengruber zu: Der Fulham-Verteidiger köpfelte in seinem zweiten Länderspiel, dem ersten von Beginn an, eine Freistoßflanke von Wanner gefühlvoll ins lange Eck. Der Treffer hielt auch einem VAR-Check wegen möglichen Abseits stand.

Christian Zawieschitzky feierte ein gelungenes Debüt im ÖFB-Team. © GEORG HOCHMUTH

Patrick Wimmer hatte das 2:0 auf dem Fuß, spielte aber auf Romano Schmid quer. Dessen Schuss wurde geblockt (35.). Wimmer blieb uneigennützig, legte nach einem Gegenstoß alleine vor Kosovo-Goalie Arijanet Muric auf Adamu quer. Der Schalke-Stürmer musste in seinem zehnten A-Team-Einsatz, dem ersten seit November 2024, nur noch einschieben. Wie für Affengruber war es sein Premierentreffer im ÖFB-Team.

„Joker“-Tor bringt Vorentscheidung

Nach Seitenwechsel konnte sich erstmals Zawieschitzky auszeichnen: Der Teenager parierte einen Kopfball von Muriqi aus kurzer Distanz mit dem Fuß, den Nachschuss blockte Veratschnig (51.). Rangnick brachte mit Alexander Prass, Sasa Kalajdzic und Chukwuemeka frische Kräfte - zwei davon waren nur drei Minuten nach ihrer Einwechslung am 3:0 beteiligt: Kalajdzic bediente mit der Ferse im Strafraum Wanner, dessen scharfe Hereingabe konnte Muric nicht festhalten, Chukwuemeka staubte im Nachsetzen zu seinem zweiten Länderspiel-Tor ab.

Danach kam auch Vasilije Markovic zu seinem Länderspiel-Debüt. Das 18-jährige Mittelfeldtalent von Austria Wien wurde für den offenbar leicht angeschlagenen Wanner eingewechselt (68.). In der 79. Minute war Wimmer einmal mehr durchgebrochen, ließ sich mit dem Abspiel auf Kalajdzic aber zu lange Zeit. Kosovos für den verletzten Muric eingewechselter Ersatzgoalie Amir Saipi war auf dem Posten.

Heimserien ausgebaut

Affengruber bekam den Ball wenig später bei einem Rettungsversuch gegen Sturm-Graz-Legionär Valmir Matoshi an die Hand, der wie Matoshi eingetauschte Juventus-Turin-Profi Zhegrova verwandelte den folgenden Elfmeter sicher im linken Eck. Die Österreicher brachten den Sieg im ersten Duell mit der jungen Balkan-Republik, die in der FIFA-Weltrangliste 55 Positionen hinter ihnen auf Rang 78 liegt, aber sicher über die Zeit.

Die Rangnick-Auswahl baute ihre ÖFB-Rekordserie auf 16 ungeschlagene Heimspiele in Folge aus. Zudem erzielten die Österreicher in ihrer 28. Heimpartie in Folge zumindest einen Treffer. Damit übertrafen sie den bisherigen Verbandsrekord von 27 in Serie aus den Jahren 1935 bis 1951. Am Donnerstag geht es für das ÖFB-Team in Dublin gegen Irland weiter, ehe am Sonntag in Prishtina das Rückspiel gegen den Kosovo auf dem Programm steht.