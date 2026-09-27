Pkw-Fahrer drängte Radgruppe auf Hochkönig-Straße ab: 16-Jährige nach Sturz verletzt

Eine 16-jährige Rennradfahrerin ist am Sonntag in St. Johann in Tirol bei einem Sturz verletzt worden. Die Jugendliche musste einem überholenden Pkw ausweichen, der Lenker fuhr laut Polizei anschließend weiter. Nach ihm wird nun gefahndet.

St. Johann in Tirol – Eine 16-jährige Rennradfahrerin ist am Sonntagnachmittag in St. Johann in Tirol nach dem Überholmanöver eines Pkw verletzt worden. Nach dem beteiligten Autofahrer wird derzeit gefahndet.

Die Jugendliche war gemeinsam mit einer 40-jährigen und einem 54-jährigen US-Staatsangehörigen auf einer Radausfahrt auf der Hochkönig-Straße (B164) unterwegs. Die Gruppe fuhr von Fieberbrunn in Richtung St. Johann in Tirol.

Auf Höhe des Ortsteils Winkl-Schattseite begann laut Angaben der Polizei ein hinter der Gruppe fahrender Pkw-Lenker zu hupen. In weiterer Folge überholte er die Rennradfahrer so knapp, dass er sie mit dem Manöver von der Straße abdrängte und sie aufs Bankett ausweichen mussten.

Lenker beging Fahrerflucht

Dabei kam die 16-Jährige zu Sturz und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Der Pkw-Lenker bremste nach dem Vorfall zwar kurz ab, setzte seine Fahrt jedoch fort und verließ den Unfallort.

Die Jugendliche begab sich selbstständig ins Bezirkskrankenhaus Mittersill, wo sie weiter medizinisch behandelt wurde.