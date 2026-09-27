Schicksalstage in der SPÖ
Zerreißprobe um SPÖ-Chef Babler: Druck aus den Ländern für rasche Entscheidung
Schweigen lautet derzeit das Motto in der SPÖ: Bundesparteivorsitzender Andreas Babler (l.) – hier mit dem Tiroler SPÖ-Chef Philip Wohlgemuth – denkt gar nicht daran, seinen Sessel zu räumen.
© Rita Falk
Dass der ehemalige ORF-Generalintendant Gerhard Zeiler an die Spitze der SPÖ drängt, hat viele Genossen auf dem falschen Fuß erwischt. Bundesparteivorsitzender und Vizekanzler Andreas Babler versucht, die angespannte Situation wegzulächeln.
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