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Regionalliga West
Dank Elfmeter in der Nachspielzeit: WSG Juniors fuhren in Röthis späten Dreier ein
Trug sich in die Torjäger-Liste ein: Simon Schüllner (r.).
© Kristen
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