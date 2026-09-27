Premiere im Großen Haus
Ein Maskenball im Schatten des Todes: Verdi-Oper wird zum Kabinett des Grauens
Von grotesken Kreaturen umgeben: Renato (Önay Köse) und Amelia (Viktorija Kaminskaite) auf dem Galgenberg, auf dem ein magisches Kraut wächst, durch das Amelia ihre Liebe zu Gustavo vergessen soll.
© Barbara Pálffy
Zwischen grotesken Kreaturen und düsteren Vorhersagen entfaltet sich in der Verdi-Inszenierung „Un ballo in maschera“ eine Welt, aus der es kein Entkommen gibt. Musikalisch überzeugen bei der Premiere vor allem Kazuki Yoshida und Önay Köse.
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