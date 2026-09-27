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tt.com Tiroler Liga
Offener Schlagabtausch zwischen Ebbs und Telfs endete mit einer Sechs-Tore-Show
Alexander Wurnig (weiß) und Jakob Klieber kämpften um jeden Ball – am Ende gab es für beide Teams ein gerechte 3:3.
© Osterauer
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