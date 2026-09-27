Serbiens Staatspräsident Aleksandar Vucic gab Rücktritt bekannt

Vučić will als Spitzenkandidat seiner Fortschrittspartei bei der vorgezogenen Parlamentswahl antreten und Ministerpräsident werden.

Belgrad – In Serbien hat Staatspräsident Aleksandar Vucic sein Amt erwartungsgemäß niedergelegt, weil er Regierungschef werden möchte. "Heute ist der Tag, an dem ich zurücktrete", sagte Vucic in einer Ansprache im staatlichen Fernsehsender RTS am Sonntagabend. Der teils autokratisch regierende Politiker will stattdessen als Spitzenkandidat seiner Fortschrittspartei bei der vorgezogenen Parlamentswahl am 25. Oktober antreten und im Falle eines Wahlsieges Ministerpräsident werden.