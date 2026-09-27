Passantin fand verunglückten E-Scooter-Fahrer mit Hals unter Zaun eingeklemmt

Die Feuerwehr musste den verunglückten Fahrer schließlich freischneiden. Laut Polizei verhielt sich der 62-Jährige bei der weiteren Unfallaufnahme zunehmend unkooperativ.

Hall in Tirol – Ein kurioser Unfall mit dem E-Scooter ereignete sich am Sonntagnachmittag auf der Tiroler Straße in Hall: Auf Höhe des Gewerbegebiets südöstlich des Stadtkerns dürfte der 62-jährige Lenker vom Gehsteig abgekommen und schließlich mit einem Maschendrahtzaun kollidiert sein.

Eine Passantin fand den Mann in misslicher Lage vor: Er war mit dem Hals unter dem Zaun eingeklemmt und konnte sich nicht mehr selbstständig befreien. Die alarmierte Feuerwehr musste ihn freischneiden. In weiterer Folge wurde der Mann mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Hall in Tirol eingeliefert.