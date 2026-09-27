Gleitschirm klappte ein: 22-jähriger Paragleiter nach Absturz im Stubaital verletzt

Neustift im Stubaital – Ein 22-jähriger Österreicher ist am Sonntagvormittag bei einem Paragleitunfall in Neustift im Stubaital verletzt worden. Der Mann startete gegen kurz nach 9 Uhr vom Startplatz der Elferbahnen auf rund 1790 Metern Seehöhe zu einem privaten Flug in Richtung Tal.

Während eines Flugmanövers klappte der Gleitschirm laut Polizei in einer Höhe von etwa 400 bis 500 Metern über dem Boden teilweise ein. Der 22-Jährige konnte daraufhin noch den Rettungsschirm auslösen.

Harter Aufprall auf Wiese

Dieser verfing sich jedoch im Hauptschirm. In weiterer Folge geriet der Paragleiter in Spiralbewegungen und trudelte in Richtung Boden. Schließlich prallte er auf einer Wiese hart auf.