Schwerer Unfall in Osttirol: Pkw-Lenkerin krachte in Erlachgalerie gegen Betonsäule

Eine 76-jährige Frau ist am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Defereggentalstraße in Osttirol verletzt worden. Ihr Fahrzeug prallte in der Erlachgalerie gegen eine Betonsäule, die Frau wurde mit dem Hubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.

Hopfgarten in Defereggen – Eine 76-jährige Niederländerin ist am Sonntagnachmittag bei einem Unfall auf der Defereggentalstraße verletzt worden. Die Frau musste mit einem Notarzthubschrauber in die Universitätsklinik Innsbruck geflogen werden.

Laut Polizei war die 76-Jährige gegen kurz vor 16 Uhr mit ihrem Pkw auf der L25 Defereggentalstraße in Richtung Ortsgebiet Hopfgarten unterwegs. In der Erlachgalerie geriet sie mit ihrem Fahrzeug über den linken Fahrstreifen hinaus und prallte daraufhin mit dem Auto gegen eine Betonsäule. Die Lenkerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeschlossen und musste von Einsatzkräften der Feuerwehr geborgen werden.

Notarzthubschrauber im Einsatz

Nach der Erstversorgung wurde die Frau mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Notarzthubschrauber in die Universitätsklinik Innsbruck geflogen.

Die Erlachgalerie musste aufgrund des Einsatzes für rund eine halbe Stunde vollständig gesperrt werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.