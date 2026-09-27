12-Jähriger in Längenfeld nach Kollision mit Pkw ins Krankenhaus gebracht

Längenfeld – Bei einem Verkehrsunfall in Längenfeld ist am Sonntagnachmittag ein 12-jähriger E-Motorradfahrer verletzt worden. Laut Polizei war es auf der Gemeindestraße des Ortsteils Unterastlehn zu dem Unfall gekommen. Eine 30-jährige Österreicherin war gegen 14.45 Uhr mit ihrem Pkw in östliche Richtung unterwegs, als zur selben Zeit der 12-Jähriger auf einem Feldweg in südliche Richtung fuhr.

Unmittelbar nach einer Brücke kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der 12-Jährige wurde dabei in eine angrenzende Wiese geschleudert.

12-Jähriger ins Spital gebracht

Der Jugendliche erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung wurde er vom Rettungsdienst in das Bezirkskrankenhaus Zams gebracht. Die Pkw-Lenkerin blieb unverletzt.