Zwölfjähriger in Längenfeld nach Kollision mit Pkw ins Krankenhaus gebracht

Längenfeld – Bei einem Verkehrsunfall in Längenfeld ist am Sonntagnachmittag ein zwölfjähriger E-Motorradfahrer verletzt worden. Laut Polizei war es auf der Gemeindestraße des Ortsteils Unterastlehn zu dem Unfall gekommen. Eine 30-jährige Österreicherin war gegen 14.45 Uhr mit ihrem Pkw in östliche Richtung unterwegs, als zur selben Zeit der Zwölfjährige auf einem Feldweg in südliche Richtung fuhr.

Unmittelbar nach einer Brücke kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Zwölfjährige wurde dabei in eine angrenzende Wiese geschleudert.

Zwölfjähriger ins Spital gebracht

Der Jugendliche erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung wurde er vom Rettungsdienst in das Bezirkskrankenhaus Zams gebracht. Die Pkw-Lenkerin blieb unverletzt.