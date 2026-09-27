Tirols Vuelta-Held Gall gab bei WM-Sensations-Coup früh auf: „Ich war extrem müde“

Für den Tiroler Rad-Star Felix Gall lief es beim WM-Straßen-Rennen in Kanada nicht nach Wunsch. Der Osttiroler musste aufgeben. Brandon McNulty überraschte die Favoriten.

Montreal ‒ Wenige Wochen nach seinem dritten Rang bei der Vuelta verlangte das WM-Rennen dem Tiroler Felix Gall am Sonntag noch einmal alles ab: 273,4 Kilometer gespickt mit gut 3600 Höhenmeter sollten dem Osttiroler Rad-Star den letzten Höhepunkt der bisher besten Saison seiner Laufbahn bescheren. Doch es kam anders.

Bei dem knallharten Ausscheidungs-Rennen, das auf hohem Level mit fast unzähligen Angriffen geführt wurde, verlor der 28-Jährige nach gut 165 Kilometern den Anschluss an die Spitze. Wenig später musste Gall auf dem pfeilschnellen Rundkurs in Montreal (CAN) aufgeben.

„Ich war extrem müde und bin nach der Vuelta ein bisschen krank geworden. Ich hab es nicht mehr geschafft, den Fokus zu finden und die nötige Spannung aufzubauen“, meinte der Decathlon-Profi, der kommende Saison für Lidl-Trek fährt. „Ich habe nie wirklich reingefunden. Es ist sehr schade.“ Dennoch blickte Gall nach Rang zwei beim Giro d‘Italia sowie Platz drei bei der Vuelta wohlwollend zurück: „Ich bin sehr zufrieden. Aber gerade an solchen Tage merke ich, dass ich meinem Körper sehr viel abverlangt habe. Jetzt freue mich auf ruhige Wochen.“

McNulty überrascht mit WM-Gold