Mehrere Tote bei russischen Luftangriffen auf die Ukraine

Bei russischen Drohnenangriffen auf die Ukraine sind am Sonntag mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Westlich von Kiew schlug in einem Vorort der Hauptstadt eine Drohne auf einem Markt ein. Dabei wurden laut Behördenangaben zwei Menschen getötet und etwa zehn verletzt. In der nördlichen Stadt Sumy starben dem regionalen Gouverneur Oleh Hryhorow zufolge zwei Menschen durch Gleitbomben. In Charkiw im Nordosten wurde ein Autofahrer durch einen Drohneneinschlag getötet.

In Kiew selbst gab es nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko neun Verletzte. Dort seien unter anderem Hochhäuser, Datenzentren und ein Gebäude getroffen worden, das vom saudi-arabischen Botschafter als Residenz genutzt werde. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verurteilte die Angriffe auf zivile Ziele auf der Nachrichtenplattform X als Terrorismus.