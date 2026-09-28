Dabiris "Puls!" verhandelt Männlichkeit im Burg-Kasino

Der Wiener Autor Arad Dabiri (29) hat in den vergangenen drei Jahren eine Karriere hingelegt, wie sie nur wenigen jungen Schriftstellern gelingt. 2023 gewann er für seinen Roman "Drama" den Debütpreis des Österreichischen Buchpreises, im Folgejahr wurde sein erstes Theaterstück "Druck!" beim Heidelberger Stückemarkt ausgezeichnet, 2025 folgte die Kür zum "Theater heute"-Nachwuchsautor des Jahres. Im Burgtheater-Kasino kommt am Freitag sein neues Stück "Puls!" heraus.

"Ich habe es einfach mal probiert", erzählt Dabiri im APA-Interview über seinen damaligen Entschluss, mit "Drama" einen Roman zu schreiben. "Keine Schule, keine Ausbildung dahingehend, sondern einfach gemacht. Und dann habe ich mich ins Schreiben verliebt." Nach Umwegen über diverse Jobs, "ein paar Krisen" und ein Studium der Vergleichenden Literaturwissenschaft ist er mit Mitte 20 zum Schreiben gekommen - und hat seither nicht mehr aufgehört. Dass es ihn irgendwann auch ans Theater ziehen würde, war an seinem Debütroman "Drama", der 2023 im Septime Verlag erschien, bereits abzulesen. Die Jury zum Debütpreis schrieb damals: "Drama ist Drama: großes Gossentheater, eine Schmierenkomödie über Szenekaiser und Gernegroße, über deren Sprüche und die in diesen Sprüchen verborgenen Sehnsüchte, Ängste und Abgründe."

Über das Drama-Lab der Wiener Wortstaetten kam er schließlich zum Schreiben für das Theater, heraus kam das Stück "Druck!", in dem er Themen wie Identität, Herkunft und Migration verhandelte, das 2025 am Nationaltheater Mannheim uraufgeführt wurde und seither etwa auch in Nürnberg und in englischer Übersetzung in Washington D.C. gezeigt wurde. Für sein zweites Stück "Angst!" erhielt er eine Nominierung für den Hans-Gratzer-Preis, sein Stück "LebenLifeHayat!" wurde heuer am Landestheater Marburg uraufgeführt. "Dadurch, dass das erste Stück schon ein Erfolg war, war ich dann in der guten Position, in diesem sonst so prekären Feld richtig arbeiten zu können", zeigt sich Dabiri dankbar über seine Lebens- und Schreibsituation.

Schon 2024 kam das Burgtheater erstmals auf ihn zu, als ihn Anna Manzano, die am Haus die Community-Projekte leitet, für ein Schreiblabor anfragte. Schließlich kam der Stückauftrag. Als Thema einigte man sich auf "Männlichkeit": "Das ist ja ein ganz 'kleines' Thema", lacht Dabiri. Statt sich jedoch in die theoretische Literatur einzulesen, habe er sich auf seine eigenen Erfahrungen und jene seines Umfelds konzentriert. "Auf gar keinen Fall wollte ich den Diskurs als Textfläche erzählen. Mir war völlig klar: Ich muss für das Thema eine Geschichte finden und es mit Figuren erzählen."

Geworden sind es schließlich drei Männer - Milo, Malik und Aria -, die ihre unterschiedlichen Geschichten in jeweils drei Lebensphasen ("Kids, Boys, Men") erzählen. Hinzu kommen drei Vaterfiguren, an denen sich die jungen Männer abarbeiten. "Sie wollen den Kreislauf durchbrechen, in dem sich ihre Großväter und Väter verloren haben", heißt es in der Ankündigung des Stücks, das im Kasino von Saliha Shagasi in Szene gesetzt wird. Auf der Bühne stehen Tim Werths als Aria, Jonas Hackmann als Milo und Seán McDonagh als Malik, in die Rolle der Väter, die als Taxifahrer und Bauarbeiter darauf hoffen, dass ihre Söhne ihre Träume verfolgen und an die Großvätergeneration der Dichter anknüpfen, sind Tristan Witzel, Paul Basogna und Luka Vitkovic zu sehen.

"Es geht um die Entwicklung der Männer, um das aufeinander Zu- und voneinander Wegbewegen", erklärt Dabiri, für den der kanadisch-libanesische Autor Wajdi Mouawad ein Vorbild ist. In "Puls!" gehe es um Kraft genauso wie um sexuelle Identität. Wichtig sei für ihn stets, dass seine Theatertexte nicht erst auf der Bühne zum Leben erwachen, sondern als eigenständiges Stück Literatur funktionieren. Doch auch der Prosa bleibt er treu: In den Sommermonaten widmete er sich einem neuen Text. Viel Zeit blieb ihm allerdings nicht: Ein neues Bühnenprojekt ist bereits in Arbeit ...