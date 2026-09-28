Kommandoübergabe im Heer am Dienstag

Das Bundesheer bekommt am Dienstag einen neuen Generalstabschef. Harald Vodosek wird bei der offiziellen Kommandoübergabe in der Maria-Theresien-Kaserne die Funktion von Rudolf Striedinger übernehmen, der mit einer feierlichen Zeremonie in den Ruhestand verabschiedet wird. Neben Verteidigungsministerin Klaudia Tanner wird auch Bundeskanzler Christian Stocker (beide ÖVP) dem Festakt beiwohnen.

Beginn des Zeremoniells ist um 10.30 Uhr. Nach dem Abschreiten der Front durch Tanner und Stocker sowie einer großen Flaggenparade sind Ansprachen des scheidenden Generalstabschefs Striedinger und seines Nachfolgers Vodosek geplant. Danach erfolgt die Dekretübergabe durch die Verteidigungsministerin.

Der Nationale Rüstungsdirektor Vodosek, der seit 2021 die Direktion 5 - Beschaffung geleitet hat, setzte sich gegen fünf weitere Bewerber im Rennen für den höchsten Posten im heimischen Militär durch. Der Generalstabschef ist der höchstrangige Offizier des Bundesheeres und leitet den Generalstab, der direkt dem Verteidigungsministerium unterstellt ist. Er ist der wichtigste militärische Berater der Ministerin bzw. des Ministers.