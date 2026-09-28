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Leistbares Wohnen bleibt ein Dauerauftrag

Peter Nindler

Kommentarvon Peter Nindler

Weniger Bauvorschriften sollen die Baukosten senken: Die Landesregierung probiert es zumindest, doch leistbares Wohnen in Tirol zu ermöglichen, kennt kein Ablaufdatum.

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