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Kommentar
Leistbares Wohnen bleibt ein Dauerauftrag
Kommentarvon Peter Nindler
Weniger Bauvorschriften sollen die Baukosten senken: Die Landesregierung probiert es zumindest, doch leistbares Wohnen in Tirol zu ermöglichen, kennt kein Ablaufdatum.
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