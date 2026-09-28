Auto rollt los und klemmt Fahrer ein: Betrunkener Urlauber in Grän verletzt

Ein ungewöhnlicher Unfall hat sich am späten Sonntagabend in Grän im Außerfern ereignet. Ein 63-jähriger Niederländer wurde dabei von seinem eigenen Auto eingeklemmt und verletzt. Er war laut Polizei stark betrunken.

Der Mann wollte gegen 23.30 Uhr mit seinem Pkw in eine Tiefgarage einfahren. Um das Garagentor mit einem Schlüsselchip zu öffnen, stieg er aus dem Auto aus. Dabei dürfte er die Handbremse nicht angezogen haben. Der Pkw setzte sich plötzlich in Bewegung und klemmte den 63-Jährigen mit den Beinen zwischen Garagentor und Hausmauer ein.

Führerschein abgenommen

Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Grän konnte den Mann rasch befreien. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Bezirkskrankenhaus Reutte gebracht.