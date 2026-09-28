Brand in Wohnung Reutte: Bewohner löschte Feuer selbst

Ein 22-jähriger Bewohner hat am Sonntagabend in einer Geflüchtetenunterkunft in Reutte vermutlich Schlimmeres verhindert. Der Mann bemerkte einen Brand in der Küche der Wohnung und konnte die Flammen noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte löschen.

Gegen 21 Uhr kam es laut Polizei bei einem Herd zu einer Brandentwicklung. Der 22-Jährige, der im Nebenzimmer schlief, wurde auf das Feuer aufmerksam. Er reagierte rasch und setzte einen Feuerlöscher ein, wodurch er den Brand eindämmen und schließlich löschen konnte.

Rauchgasvergiftung erlitten

Die alarmierte Feuerwehr Reutte führte anschließend Nachkontrollen durch. Der junge Mann erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung, lehnte jedoch eine Einlieferung ins Krankenhaus ab. Die beiden Bewohner der Unterkunft konnten die Nacht bei Freunden verbringen.