Der Kult hinter den KI-Warnungen

Wer in fremde Computersysteme eindringt, begeht ein Verbrechen – auch in den USA. Dies war mein erster Gedanke, als herauskam, dass OpenAI mit rund 1000 KI-Agenten die Plattform Hugging Face gehackt hatte. Denn es ist schon rätselhaft: OpenAI ist ein Unternehmen, das behauptet, in wenigen Jahren ein Produkt zu haben, dass mit einiger Wahrscheinlichkeit die Menschheit auslöschen wird. Wieso übernimmt also OpenAI keine Verantwortung für ihre KI?