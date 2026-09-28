Einbrecher stahlen mehrere Fahrräder aus Garagen in Mieming

Eine Serie von Einbruchsdiebstählen beschäftigt derzeit die Polizei in Mieming. In der Nacht auf Sonntag schlugen bislang unbekannte Täter in den Ortsteilen Obermieming und Barwies zu und stahlen mehrere hochwertige Fahrräder.

Nach Angaben der Polizei brachen die Täter in insgesamt vier Garagen ein, die teilweise versperrt waren. Gestohlen wurden ein Mountainbike, vier E-Bikes sowie ein Fahrradträger. Der Wert der Beute liegt im niedrigen fünfstelligen Eurobereich. Zusätzlich entstand bei einem der Einbrüche Sachschaden an einem Fenster. Die genaue Höhe des Schadens ist derzeit noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (TT.com)