Vandalen trieben rund um Oktoberfest in Matrei in Osttirol ihr Unwesen
Mehrere Sachbeschädigungen beschäftigten am Wochenende die Polizei in Matrei in Osttirol. Im Umfeld des Oktoberfestes am Gondelparkplatz wurden zwischen Freitag und Sonntag mehrere Fahrzeuge mutwillig beschädigt.
In der Nacht auf Samstag demolierten Unbekannte mit einem bislang unbekannten Werkzeug alle vier Reifen eines abgestellten Autos. Eine Nacht später wurde ein Moped stark beschädigt. Zudem stahlen die Täter die Nummerntafel des Zweirads. Ebenfalls verschwanden die beiden Kennzeichen eines geparkten Pkw.
Die Polizei geht von mehreren Fällen von Sachbeschädigung und Urkundenunterdrückung aus. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Matrei in Osttirol unter der Telefonnummer 059133/7234 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (TT.com)