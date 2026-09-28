Vandalen trieben rund um Oktoberfest in Matrei in Osttirol ihr Unwesen

Mehrere Sachbeschädigungen beschäftigten am Wochenende die Polizei in Matrei in Osttirol. Im Umfeld des Oktoberfestes am Gondelparkplatz wurden zwischen Freitag und Sonntag mehrere Fahrzeuge mutwillig beschädigt.

In der Nacht auf Samstag demolierten Unbekannte mit einem bislang unbekannten Werkzeug alle vier Reifen eines abgestellten Autos. Eine Nacht später wurde ein Moped stark beschädigt. Zudem stahlen die Täter die Nummerntafel des Zweirads. Ebenfalls verschwanden die beiden Kennzeichen eines geparkten Pkw.