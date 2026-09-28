Tiroler Mandatar in europäischer Mission: Wahlbeobachter in Serbien

NEOS-Abgeordneter Dominik Oberhofer beobachtet im Oktober die Wahlen in Serbien als stellvertretender Missionschef des Europarats.

Innsbruck Im Jänner wurde NEOS-NR Dominik Oberhofer vom Nationalrat einstimmig in die Parlamentarische Versammlung des Europarats entsandt. Diese Woche steht dort eine wichtige Entscheidung an.

Der Europarat soll einen umfangreichen Bericht über christenfeindliche Übergriffe in Europa ausarbeiten, der konkrete Maßnahmen für die Mitgliedstaaten ableitet. Oberhofer wurde hierzu als Berichterstatter für „Hasskriminalität, Intoleranz und Diskriminierung gegen Christen in Europa“ vorgeschlagen. Gegenkandidat als Berichterstatter ist der britische Konservative Sir Christopher Chope, der bereits seit Jahrzehnten dem britischen Unterhaus und im Europarat der Rechtsaußen-Fraktion ECPA angehört.

Oberstes Ziel muss es sein, freie und demokratische Wahlen in Serbien zu ermöglichen. Dominik Oberhofer

„Religionsfreiheit ist ein europäisches Grundrecht. Gerade bei der Verfolgung von Christen darf man nicht wegschauen, muss aber seriös arbeiten. Deshalb will ich dieses Thema nicht den Rechtsaußen-Fraktionen, der auch die FPÖ angehört, überlassen, die seit Jahren versucht, es für ihre politische Agenda zu instrumentalisieren“, betont Oberhofer.