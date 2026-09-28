Zwei Radfahrer in Osttirol stießen auf Kreuzung zusammen: 81-Jähriger schwer verletzt
Nußdorf-Debant – Zwei Fahrradfahrer, ein 19-Jähriger und ein 81-Jähriger, sind am Sonntagnachmittag in Debant in Osttirol bei einem Crash verletzt worden. Beide kamen bei dem Zusammenstoß zu Sturz. Während der 19-Jährige nur leichte Blessuren davontrug, erlitt der Senior schwere Kopfverletzungen und wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in das Klinikum Klagenfurt geflogen. Die beiden Radfahrer trugen keine Helme.
Beide fuhren aus Hauseinfahrten in jeweils entgegengesetzte Richtung auf eine Gemeindestraße, berichtete die Polizei. Direkt in einem Kreuzungsbereich kam es dann zu dem folgenschweren Zusammenstoß. Im Einsatz standen der Rettungsdienst samt Notarzt, der Notarzthubschrauber „Christophorus 7“ und eine Streife der Polizei Lienz. Nach Abschluss der Ermittlungen würden Berichte an die zuständigen Stellen ergehen, hieß es. (APA)