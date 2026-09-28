Zwei Radfahrer in Osttirol stießen auf Kreuzung zusammen: 81-Jähriger schwer verletzt

Nußdorf-Debant – Zwei Fahrradfahrer, ein 19-Jähriger und ein 81-Jähriger, sind am Sonntagnachmittag in Debant in Osttirol bei einem Crash verletzt worden. Beide kamen bei dem Zusammenstoß zu Sturz. Während der 19-Jährige nur leichte Blessuren davontrug, erlitt der Senior schwere Kopfverletzungen und wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in das Klinikum Klagenfurt geflogen. Die beiden Radfahrer trugen keine Helme.