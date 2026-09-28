Bulimie und Panikattacken

Sylvester Stallone: „Ich dachte, ich sterbe. Das war's. Jetzt ist es vorbei mit mir.“

Stallone ist im Juli 80 Jahre alt geworden. Bekannt wurde er durch seine Rollen in „Rocky“ und „Rambo“.
© IMAGO/Octavio Guzmán

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