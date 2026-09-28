Bäume unter Stress
Am Bozner Platz herbstelt es zu früh: Darum werfen einige Gleditschien schon jetzt ihr Laub ab
Am Bozner Platz kommt die Herbstsonne derzeit besonders gut zur Geltung: Einige der 2025 gesetzten Gleditschien haben bereits den Großteil ihres Laubs abgeworfen.
© Clemens Markart
Manche der 31 Gleditschien, die im Vorjahr am Innsbrucker Bozner Platz gepflanzt wurden, sind schon Ende September kahl. Und das, obwohl sich die genügsame Art eigentlich besonders spät ihres Laubs entledigt. Die Stadt Innsbruck hat eine Erklärung für den verfrühten Abwurf.
Kommentare