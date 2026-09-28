Am Bozner Platz herbstelt es zu früh: Darum werfen einige Gleditschien schon jetzt ihr Laub ab

Manche der 31 Gleditschien, die im Vorjahr am Innsbrucker Bozner Platz gepflanzt wurden, sind schon Ende September kahl. Und das, obwohl sich die genügsame Art eigentlich besonders spät ihres Laubs entledigt. Die Stadt Innsbruck hat eine Erklärung für den verfrühten Abwurf.