Rekordsumme: 118.000 Euro
Wo Ski-Ikonen den Schläger schwingen und der Nachwuchs gewinnt
Zum neunten Male vereinte der Initiator des Golf-Benefizturniers André Arnold (3.v.l.) wieder zahlreiche Skilegenden mit u. a. Stephan Eberharter, Hansi Hinterseer, Gitti Köck und Leo Stock (v.l.) in Seefeld.
© GEPA pictures/ Dominic Ebenbichler
Wenn Ski-Legenden, Golf-Fans und Wirtschaftstreibende gemeinsam zum Schläger greifen, geht es um mehr als Birdies und Bogeys: um die Zukunft des Tiroler Ski-Nachwuchses.
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