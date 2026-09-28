Flusskreuzfahrt am Nil

Ägyptens Schätze zwischen Kairo, Luxor, Assuan und der Weißen Wüste: Pyramiden, Sphinx & das Große Ägyptische Museum, stilvolle Flusskreuzfahrt am legendäre Nilo, Karnak und das Tal der Könige, Weiße Wüste und Oase Bahariya

Seit Jahrtausenden übt Ägypten eine ganz besondere Faszination auf Reisende aus. Majestätische Pyramiden, geheimnisvolle Tempel, das fruchtbare Niltal und spektakuläre Wüstenlandschaften erzählen von einer der bedeutendsten Hochkulturen der Menschheitsgeschichte.

Vielleicht erinnern Sie sich noch an unsere beliebte Nilkreuzfahrt im Jahr 2024. Mit dieser Reise knüpfen wir an dieses erfolgreiche Programm an, haben es jedoch um einige ganz besondere Höhepunkte erweitert. So verbringen Sie diesmal mehrere Nächte in Kairo und besuchen neben den weltberühmten Pyramiden von Gizeh auch das beeindruckende neue Große Ägyptische Museum, das als eines der bedeutendsten Museumsprojekte unserer Zeit gilt.

Anschließend erwartet Sie eine stilvolle Nilkreuzfahrt an Bord der Steigenberger Legacy. Zwischen Luxor und Assuan entdecken Sie die großartigen Tempelanlagen entlang des Nils und erleben jene einzigartige Mischung aus Geschichte, Kultur und entspanntem Reisen, die eine Nilkreuzfahrt seit jeher zu einem besonderen Erlebnis macht.

Neu im Programm sind außerdem die faszinierenden Landschaften der Bahariya-Oase sowie die geheimnisvolle Schwarze und die spektakuläre Weiße Wüste. Diese beeindruckenden Naturwunder bieten einen völlig anderen Blick auf Ägypten und zählen zweifellos zu den Höhepunkten dieser Reise.

Selbstverständlich genießen Sie auch bei dieser TT-Leserreise die bewährten Vorteile, die unsere Reisen seit vielen Jahren auszeichnen. Die Fahrt mit den Four Seasons Taxis zum Flughafen München, die Komplettschutzversicherung sowie die Betreuung ab/bis Tirol durch einen TT-Reisebegleiter oder TT-Arzt sind ebenso inkludiert wie zahlreiche weitere Leistungen, die Ihnen eine entspannte und sorgenfreie Reise ermöglichen.

Freuen Sie sich auf zwölf abwechslungsreiche Tage voller Geschichte, orientalischer Atmosphäre, beeindruckender Landschaften und unvergesslicher Eindrücke entlang des Nils.

Herzlichst, Ihre

Katrin Troppmair

Haben Sie Fragen und Anregungen zu den TT-Leserreisen? Sie erreichen mich unter Tel. 050 884 25490 und per E-Mail an katrin.troppmair@tui.at

Frühbucherbonus 200 € pro Person bei Buchung bis 30.11.2026