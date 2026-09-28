Flusskreuzfahrt am Nil
Ägyptens Schätze zwischen Kairo, Luxor, Assuan und der Weißen Wüste: Pyramiden, Sphinx & das Große Ägyptische Museum, stilvolle Flusskreuzfahrt am legendäre Nilo, Karnak und das Tal der Könige, Weiße Wüste und Oase Bahariya
Seit Jahrtausenden übt Ägypten eine ganz besondere Faszination auf Reisende aus. Majestätische Pyramiden, geheimnisvolle Tempel, das fruchtbare Niltal und spektakuläre Wüstenlandschaften erzählen von einer der bedeutendsten Hochkulturen der Menschheitsgeschichte.
Vielleicht erinnern Sie sich noch an unsere beliebte Nilkreuzfahrt im Jahr 2024. Mit dieser Reise knüpfen wir an dieses erfolgreiche Programm an, haben es jedoch um einige ganz besondere Höhepunkte erweitert. So verbringen Sie diesmal mehrere Nächte in Kairo und besuchen neben den weltberühmten Pyramiden von Gizeh auch das beeindruckende neue Große Ägyptische Museum, das als eines der bedeutendsten Museumsprojekte unserer Zeit gilt.
Anschließend erwartet Sie eine stilvolle Nilkreuzfahrt an Bord der Steigenberger Legacy. Zwischen Luxor und Assuan entdecken Sie die großartigen Tempelanlagen entlang des Nils und erleben jene einzigartige Mischung aus Geschichte, Kultur und entspanntem Reisen, die eine Nilkreuzfahrt seit jeher zu einem besonderen Erlebnis macht.
Neu im Programm sind außerdem die faszinierenden Landschaften der Bahariya-Oase sowie die geheimnisvolle Schwarze und die spektakuläre Weiße Wüste. Diese beeindruckenden Naturwunder bieten einen völlig anderen Blick auf Ägypten und zählen zweifellos zu den Höhepunkten dieser Reise.
Selbstverständlich genießen Sie auch bei dieser TT-Leserreise die bewährten Vorteile, die unsere Reisen seit vielen Jahren auszeichnen. Die Fahrt mit den Four Seasons Taxis zum Flughafen München, die Komplettschutzversicherung sowie die Betreuung ab/bis Tirol durch einen TT-Reisebegleiter oder TT-Arzt sind ebenso inkludiert wie zahlreiche weitere Leistungen, die Ihnen eine entspannte und sorgenfreie Reise ermöglichen.
Freuen Sie sich auf zwölf abwechslungsreiche Tage voller Geschichte, orientalischer Atmosphäre, beeindruckender Landschaften und unvergesslicher Eindrücke entlang des Nils.
Herzlichst, Ihre
Katrin Troppmair
Haben Sie Fragen und Anregungen zu den TT-Leserreisen? Sie erreichen mich unter Tel. 050 884 25490 und per E-Mail an katrin.troppmair@tui.at
Frühbucherbonus 200 € pro Person bei Buchung bis 30.11.2026
Leistungen
INKLUDIERTE LEISTUNGEN
• Fahrt mit Four Seasons Taxis mit Hausabholung nach München und retour (Adressen abseits des Inntals und aus dem Oberland gegen Aufpreis, Osttirol leider nicht möglich)
• Flug München – Kairo und retour in Economy Class (Die genauen Informationen zu Ihren Flügen, wie z. B. die konkreten Flugzeiten oder die durchführende Fluggesellschaft, waren zum Zeitpunkt der Erstellung des Folders noch nicht verfügbar. Diese erhalten Sie zeitgerecht vor der Abreise nachgereicht)
• Flughafensicherheitsgebühren, Luftverkehrssteuer
• Einreisevisum Ägypten
• Empfang und Betreuung bei Ankunft und Abreise sowie sämtliche Transfers wie im Programm angeführt
• 3 Übernachtungen im Marriott Cairo Zamalek Hotel im Zimmer mit Nilblick auf Basis Halbpension
• Ausflug zu den Pyramiden/Sphinx und zum Grand Egyptian Museum inklusive Mittagessen mit privatem deutschsprachigem Reiseleiter.
• Ausflug ins islamische Kairo & koptische Kairo mit privatem deutschsprachigem Reiseleiter inklusive Mittagessen
• Inlandsflüge Kairo – Luxor und Assuan – Kairo
• 4 Übernachtungen auf der MS Steigenberger Legacy auf Basis All Inclusive
• Besichtigungsprogramm mit Deutsch sprechender Reiseführung
• Ein- und Ausschiffungsgebühren, alle Hafen- und Schleusengebühren
• Bordveranstaltungen, wie Musik- und Tanzaufführungen
• Benutzung der Schiffseinrichtungen, wie Swimmingpool, Sonnenliegen usw.
• 1 Übernachtung im Tolip Assuan Hotel Superior mit Nilblick auf Basis Halbpension
• alle Transfers in modernen und klimatisierten Reise- bzw. Kleinbussen
• Ausflugsprogramm Wüste Bahariya laut Programm
• 2 Nächte in der Tzila Lodge auf Basis Vollpension
• 1 Übernachtung im Holiday Inn City Stars mit Halbpension
• kleiner Reiseführer (1 pro Kabine)
• bewährte Reiseleitung und Betreuung durch einen Reiseleiter oder einen Arzt der Tiroler Tageszeitung
• Kundengeldsicherung
• Komplettschutzversicherung der Europäischen Reiseversicherung inkl. Stornoschutz (nähere Infos auf der Rückseite und unter www.europaeische.at)
NICHT INKLUDIERTE LEISTUNGEN:
• fakultativer Ausflug Abu Simbel mit Flug ab/bis Assuan Preis pro Person € 500,-
• Getränke während der Mittagessen außerhalb der Hotels
• persönliche Ausgaben
• Trinkgelder
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