Schmuck und Bargeld in den Taschen: Diebin in Silzer Seniorenheim ertappt

Eine dreiste Diebin versuchte am Sonntag Schmuck und Bargeld aus einem Seniorenheim in Silz zu stehlen.

Mitarbeiter eines Seniorenheims in Silz bemerkten Sonntagmittag eine unbekannte Frau auf dem Gelände. Als sie die Frau ansprachen, versuchte diese zu flüchten. Dabei fiel ihr Schmuck aus der Tasche.

Obwohl sie sich wehrte, konnten die 21-Jährige von den Mitarbeitern bis zum Eintreffen der Polizei angehalten werden. Eine weitere Frau, die sich ebenfalls in dem Seniorenheim aufhielt, konnte flüchten. Nach ihr wird weiterhin gefahndet.