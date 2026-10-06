Emotionaler Abschied und große Veränderungen: Neue Staffel der „Rosenheim-Cops“ startet

24 neue Fälle, ein emotionaler Abschied und große Veränderungen auf dem Revier: Die „Rosenheim-Cops“ kehren am Dienstag mit ihrer 26. Staffel zurück. Warum die neuen Folgen für Fans besonders sind und welche Kultfigur die Serie verlässt.

Ab Dienstag zeigt das ZDF jede Woche um 19.25 Uhr neue Folgen der „Rosenheim-Cops“. Insgesamt kündigt der Sender 24 Episoden an. Zum Auftakt ermitteln die Kommissare in einem Tiny House. Später führt sie ein Fall auf einen Ufologenkongress. Laut Produktionsteam gab es in den letzten knapp 25 Jahren mehr als 600 Leichen in der Serie.

Wann ist Marisa Burgers Abschied zu sehen?

Marisa Burger verlässt die Serie nach fast 25 Jahren als Polizeisekretärin Miriam Stockl. Das ZDF hat ihre Abschiedsfolge „Es gabat an Abschied“ für Dienstag, 24. November 2026, um 19.25 Uhr angekündigt. Stockls Entscheidung begründet der Sender innerhalb der Handlung mit einer neuen Liebe und einem attraktiven Jobangebot. Ihr Ausruf „Es gabat a Leich“ gehört zu den bekanntesten Sätzen der Serie.

Wer übernimmt das Sekretariat?

Auf Stockl folgt Christin Lange, gespielt von Sarah Thonig. Die Figur gehört bereits zum Team und arbeitete bisher am Empfang des Kommissariats.

Was ändert sich noch?

Auch Christian K. Schaeffer verabschiedet sich als Wirt Ignaz „Jo“ Caspar. Seine bisherige Kneipe „Times Square“ wird durch die neue Tagesbar „Das Rosi“ abgelöst. Betreiberin ist Yasmin Rabe, gespielt von Maya Haddad. Die Produktionsfirma kündigt außerdem den Abschied von Hilde Stadler (Isabel Mergl) an.

Die Schauspieler von links mit ihren echten Namen: Steffen Wolf, Alexander Duda, Dieter Fischer, Sarah Thonig, Christian K. Schaeffer, Anastasia Papadopoulou, Igor Jeftic, Maris Burger, Paul Brusa, Ursula Maria Burkhart, Max Mueller, Karin Thaler, Baran Hevi. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Welche Fälle erwarten die Zuschauer?

Die erste neue Folge „Tod im Tiny House“ läuft am 6. Oktober. Am 13. Oktober folgt „Ufos und Umzugspläne“: Darin untersuchen die Kommissare den Tod eines Autors, der auf einem Ufologenkongress vergiftet wurde. Das ZDF kündigt außerdem einen Fall um einen Musikproduzenten an, der mit künstlicher Intelligenz arbeitet. Eine Folge mit einem tödlichen Maßkrug-Zwischenfall ist in der veröffentlichten Vorschau nicht genannt. Die Episoden sind laut ZDF jeweils 44 Minuten lang.

Seit wann gibt es die Serie?

Die „Rosenheim-Cops“ starteten am 9. Jänner 2002 im ZDF. Die erste Folge hieß „Der Tote am See“. Im Jänner 2027 feiern die Cops den 25. Geburtstag. Schon zur ursprünglichen Besetzung gehörten Marisa Burger, Max Müller als Michael „Michi“ Mohr und Karin Thaler als Marie Hofer.

Wie erfolgreich sind die „Rosenheim-Cops“?

Nach Angaben des ZDF erreichte die Serie auf ihrem Dienstagssendeplatz von Jänner bis Juni 2026 durchschnittlich 3,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ab 14 Jahren. Der Marktanteil in dieser Auswertung lag bei 16,2 Prozent.

Woran erinnern sich viele Fans besonders?

Joseph Hannesschläger spielte seit dem Serienstart Kommissar Korbinian Hofer. Der Schauspieler starb im Jänner 2020 im Alter von 57 Jahren. Zu den heutigen Ermittlern gehören unter anderem Anton Stadler (Dieter Fischer), Sven Hansen (Igor Jeftić), Kilian Kaya (Baran Hêvî) und Julia Beck (Michaela Weingartner). Stadler war allerdings bereits vor Hannesschlägers Tod Teil der Serie, er kam nicht erst danach zum Ermittlerteam.

Wo steht das Polizeigebäude?