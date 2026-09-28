Von der hollu-Spitze in die Beratungsbranche: Neuer Job für Simon Meinschad

Der langjährige Geschäftsführer der hollu-Gruppe wird mit 1. Oktober Partner in der Innsbrucker Strategie- und Marktforschungsberatung IMARK.

Der langjährige Geschäftsführer des Zirler Reinigungsmittelherstellers hollu, Simon Meinschad, hat einen neuen Job: Mit 1. Oktober 2026 wird er Partner bei IMARK. Dort wird er künftig Unternehmen insbesondere in der Strategieumsetzung, Transformation und Unternehmensführung begleiten.

Meinschad hatte im Frühling angekündigt, die Geschäftsführer-Position mit Juli 2026 zurückzulegen und neue Wege zu beschreiten. Der 51-Jährige war mehr als 25 Jahre lang für die hollu-Gruppe tätig, davon seit 2012 als Geschäftsführer. Während seiner Zeit als Geschäftsführer wuchs die hollu-Gruppe von 300 auf rund 500 Mitarbeitende und steigerte den Jahresumsatz auf über 90 Millionen Euro.

Viele Engagements

„Simon Meinschad hat Strategie über viele Jahre aus unternehmerischer Verantwortung gelebt. Er weiß, wie strategische Entscheidungen über klare Verantwortlichkeiten, Führung und Strukturen in einer Organisation wirksam werden“, betont Monika Heppner, Partnerin bei IMARK. „Seine langjährige Erfahrung in der Unternehmensführung bringt eine zusätzliche Praxisperspektive in unsere Beratung ein, insbesondere an der Schnittstelle von Strategie, Führung und Organisation.“

Meinschad engagiert sich zudem als Vizepräsident der Industriellenvereinigung Tirol, im Vorstand von respACT, als Obmann der Wirtschaftsinitiative sal.z.i. sowie im Beirat des WIFI Tirol.