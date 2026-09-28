Vorwurf der Einflussnahme
Waldorfverein in Kufstein von rechts-esoterischer Bewegung „übernommen“?
Die Waldorfpädagogik bzw. die antroposophischen Ideen ihres Gründers Rudolf Steiner stehen an sich vielfach in der Kritik, unwissenschaftlich und esoterisch zu sein.
© Rita Falk
Der Verein für Waldorf-Pädagogik Kufstein würde von AnhängerInnen der rechts-esoterischen Anastasia-Bewegung „übernommen“ – das wurde kürzlich anonym an die TT herangetragen. Was ist diese Bewegung und was ist an den Vorwürfen dran?
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