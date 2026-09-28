Rohrbruch in Innsbruck-Kranebitten: Derzeit 32 Häuser ohne Wasser

Dutzende BewohnerInnen im Innsbrucker Stadtteil Kranebitten sitzen seit Montagfrüh buchstäblich auf dem Trockenen. Der Grund: ein Wasserrohrbruch, wie die Innsbrucker Kommunalbetriebe (IKB) mitteilen. 32 Häuser am Kranebitterbodenweg seien betroffen, dort fließt aktuell kein Tropfen mehr aus den Leitungen.

Die Reparaturarbeiten laufen auf Hochtouren. Voraussichtlich bis zum späten Nachmittag soll der Rohrbruch behoben sein. Bis dahin stehen für die Betroffenen vor Ort Trinkwasserpakete bereit, heißt es von den IKB.

Verkehrseinschränkungen

Für Pkw ist der Kranebitterbodenweg eingeschränkt befahrbar. RadfahrerInnen werden gebeten, die Straße zu umfahren.