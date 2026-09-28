Caro Café und Homebase sammeln 10.000 Euro für Frauen-Beratungszentrum Kitzbühel

Das Mädchen- und Frauenberatungszentrum im Bezirk Kitzbühel leistet existenzielle Arbeit und ist dabei auch auf Spenden angewiesen. Über den Betrag von 10.000 Euro freut man sich dort ganz besonders.

St. Johann i.T. – Von 1. bis 8. August öffneten das Caro Café und die Homebase in St. Johann wieder ihre Türen für den guten Zweck: Nach 5500 Euro im vergangenen Jahr konnte die Spendensumme nahezu verdoppelt werden. „Wir sind überwältigt von diesem großartigen Engagement. 10.000 Euro sind eine wertvolle Unterstützung für unsere Arbeit und damit für Mädchen und Frauen im Bezirk Kitzbühel. Ein herzliches Dankeschön an die vier Organisatorinnen, die beteiligten Künstler:innen und alle, die diese Aktion unterstützt haben“, freut sich Renate Magerle, Obfrau des Mädchen- und Frauenberatungszentrums.

Kunst und Kaffee begeisterte

Unter dem Motto „Kunst + Kaffee“ wurde die Charity-Aktion heuer erstmals um eine Kunstausstellung erweitert. Sieben KünstlerInnen stellten ausgewählte Werke zur Verfügung, die während der Aktionswoche auch zum Verkauf angeboten wurden. Ein besonderer Höhepunkt war die Vernissage am 3. August. Die freiwilligen Spenden sowie die Erlöse aus dem Cafébetrieb und dem Kunstverkauf kommen zur Gänze dem Mädchen- und Frauenberatungszentrum zugute. (TT)