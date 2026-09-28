Auf Olympia-Gold folgte die Verlobung: „Es wurde aber auch Zeit“

Bei den Olympischen Spielen in Cortina gewann sie Gold und Bronze, nun glänzt es bei Maja Dahlqvist auch am Ringfinger. Die schwedische Langläuferin gab die Verlobung mit ihrem Langzeitfreund Kevin Bolger bekannt.

„Es wurde aber auch Zeit“, schrieb die 32-Jährige mit einem Augenzwinkern unter eine romantische Bilderserie auf Instagram und bekam gleich zahlreiche Glückwünsche und virtuelle Herzen geschickt.

Dahlqvist und Bolger lernten sich auf der Langlaufloipe kennen. Beide sind im Weltcup am Start. Er für die USA, sie für Schweden. Seit 2021 sind sie offiziell ein Paar. Verliebt, verlobt – und auch bald verheiratet. (TT.com)