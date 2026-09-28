Vorsorgen für die Kleinen

Fürs Studium oder den Führerschein: Wie Börsesparen für Kinder gelingt

Kinder haben viele Jahrzehnte Zeit, um an der Börse ein kleines Vermögen anzusparen. Schwankungen und Crashes sitzen sie aus. Ab 2027 soll Eltern das Aktiensparen ermöglicht werden.
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Nina Werlberger

Von Nina Werlberger

Der Innsbrucker Bankenexperte Matthias Bank sieht im Zukunftsdepot eine Chance für junge Menschen. Damit das Modell funktioniert, fordert er transparente Kosten, einfache Produkte und klare Spielregeln.

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