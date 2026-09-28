Festtage unter Palmen

Erleben Sie Asiens Glanzlichter über Weihnachten und Silvester: Singapur - Ko Samui - Bangkok - Ho Chi Minh City - Muara - Kota Kinabalu - Puerto Princesa - Coron - Hongkong

Mit dieser Reise beschreiten wir im TT-Leserreisen- Programm neue Wege: Erstmals bieten wir eine Kreuzfahrt an, die sowohl die Weihnachtsfeiertage als auch den Jahreswechsel umfasst.

Nach einem spannenden Vorprogramm im faszinierenden Singapur gehen Sie an Bord der Norwegian Jade, eines komfortablen Schiffs der Norwegian Cruise Line. Mit Platz für rund 2.300 Gäste zählt sie zu den kleineren Schiffen der Flotte und bietet eine angenehme, persönliche Atmosphäre, ohne auf die Annehmlichkeiten eines modernen Kreuzfahrtschiffs zu verzichten.

Auf dieser 14-tägigen Kreuzfahrt von Singapur nach Hongkong entdecken Sie die Höhepunkte Südostasiens. Bewundern Sie die goldenen Tempel und prachtvollen Paläste Bangkoks, erkunden Sie die lebendige und kulturell vielfältige Stadt Kota Kinabalu in Malaysia und genießen Sie die einzigartige Natur, traumhafte Strände und die kulinarische Vielfalt in Puerto Princesa auf den Philippinen.

Freuen Sie sich auf eine abwechslungsreiche Reise voller faszinierender Eindrücke, exotischer Landschaften und unvergesslicher Erlebnisse.

Selbstverständlich sind auch die bewährten TT-Leserreisen - Leistungen mit dabei: die organisierte An- und Rückreise, der Four Seasons Transfer, die Komplettschutzversicherung sowie die persönliche Reisebegleitung durch Evelyn Fankhauser ab/bis Tirol.

Erleben Sie Weihnachten und den Jahreswechsel einmal ganz anders und starten Sie mit unvergesslichen Eindrücken ins neue Jahr 2028.

Herzlichst, Ihre

Katrin Troppmair

Haben Sie Fragen und Anregungen zu den TT-Leserreisen? Sie erreichen mich unter Tel. 050 884 25490 und per E-Mail an katrin.troppmair@tui.at

Frühbucherbonus 200 € pro Person bei Buchung bis 30. November 2026