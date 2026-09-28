Festtage unter Palmen
Erleben Sie Asiens Glanzlichter über Weihnachten und Silvester: Singapur - Ko Samui - Bangkok - Ho Chi Minh City - Muara - Kota Kinabalu - Puerto Princesa - Coron - Hongkong
Mit dieser Reise beschreiten wir im TT-Leserreisen- Programm neue Wege: Erstmals bieten wir eine Kreuzfahrt an, die sowohl die Weihnachtsfeiertage als auch den Jahreswechsel umfasst.
Nach einem spannenden Vorprogramm im faszinierenden Singapur gehen Sie an Bord der Norwegian Jade, eines komfortablen Schiffs der Norwegian Cruise Line. Mit Platz für rund 2.300 Gäste zählt sie zu den kleineren Schiffen der Flotte und bietet eine angenehme, persönliche Atmosphäre, ohne auf die Annehmlichkeiten eines modernen Kreuzfahrtschiffs zu verzichten.
Auf dieser 14-tägigen Kreuzfahrt von Singapur nach Hongkong entdecken Sie die Höhepunkte Südostasiens. Bewundern Sie die goldenen Tempel und prachtvollen Paläste Bangkoks, erkunden Sie die lebendige und kulturell vielfältige Stadt Kota Kinabalu in Malaysia und genießen Sie die einzigartige Natur, traumhafte Strände und die kulinarische Vielfalt in Puerto Princesa auf den Philippinen.
Freuen Sie sich auf eine abwechslungsreiche Reise voller faszinierender Eindrücke, exotischer Landschaften und unvergesslicher Erlebnisse.
Selbstverständlich sind auch die bewährten TT-Leserreisen - Leistungen mit dabei: die organisierte An- und Rückreise, der Four Seasons Transfer, die Komplettschutzversicherung sowie die persönliche Reisebegleitung durch Evelyn Fankhauser ab/bis Tirol.
Erleben Sie Weihnachten und den Jahreswechsel einmal ganz anders und starten Sie mit unvergesslichen Eindrücken ins neue Jahr 2028.
Herzlichst, Ihre
Katrin Troppmair
Haben Sie Fragen und Anregungen zu den TT-Leserreisen? Sie erreichen mich unter Tel. 050 884 25490 und per E-Mail an katrin.troppmair@tui.at
Frühbucherbonus 200 € pro Person bei Buchung bis 30. November 2026
Leistungen
INKLUDIERTE LEISTUNGEN
• Taxi-Transfer von zu Hause zum Flughafen München (nur in Nordtirol, Adressen abseits des Inntals gegen Aufpreis)
• Flug München – Singapur / Hongkong – München in Economy Class (Die genauen Flugverbindungen – evtl. kein Direktflug – lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Folders noch nicht vor. Die Informationen zu Ihren Flügen, wie z. B. die konkreten Flugzeiten oder die durchführende Fluggesellschaft, werden nachgereicht.)
• Vorprogramm Singapur (mit 2 Übernachtungen im Mondrian Singapore Duxton Hotel 5*) inkl. aller Transfers wie im Folder angeführt
• 13 Übernachtungen an Bord der Norwegian Jade in der gebuchten Kabine auf Basis Vollpension
• 24-Stunden-Kabinenservice (Gebühr pro Bestellung von USD 9,95 plus 20 % Trinkgeld, ausgenommen kontinentales Frühstück bis 10 Uhr)
• Teilnahme an NCL-Bordveranstaltungen und Nutzung der Bordeinrichtungen (z. T. gegen Gebühr)
• Kinder -und Jugendbetreuung während der Öffnungszeiten in den entsprechenden Einrichtungen
• alle Hafen-und Sicherheitsgebühren
• Crew-Trinkgeld bereits im Reisepreis inkludiert
• „Free at Sea” Upgrade (Premium-Getränke, Spezialitätenrestaurantpaket, Ausflugsrabatt und WLAN-Paket)**
• Als internationale Reederei, deren Gäste und Crew aus allen Teilen der Welt kommen, ist die Bordsprache Englisch. Grundkenntnisse der englischen Sprache sind daher zu empfehlen. Damit Sie jedoch nicht auf ihre Muttersprache verzichten müssen, bietet NCL, je nach Route und Gästeaufkommen, einen deutschsprachigen Gästeservice an.
• Reiseführer bzw. Länderinformationen
• bewährte Reisebegleitung und Betreuung durch einen RL oder einen Arzt der Tiroler Tageszeitung
• Kundengeldsicherung
• Komplettschutzversicherung der Europäischen Reiseversicherung inkl. Stornoschutz (nähere Infos auf der Rückseite und unter www.europaeische.at)
**FREE AT SEA-UPGRADE
• Premium-Getränke Genießen Sie eine große Auswahl an exklusiven Spirituosen, Cocktails, Wein, Bier, Softdrinks und Säften während Ihrer gesamten Kreuzfahrt in allen Restaurants, Bars und Lounges an Bord.
• Spezialitätenrestaurantpaket
Kommen Sie in den Genuss fantastischer Dining-Erlebnisse in den preisgekrönten Spezialitätenrestaurants, wie Cagney‘s Steakhouse oder Le Bistro. Auf einer 13-tägigen Kreuzfahrt kommen Sie in den Genuss vier fantastischer Mahlzeiten.
• Ausflugsrabatt- - Erhalten Sie ein Guthaben von USD 50 für jeden Landausflug. Das Paket gilt für den ersten Gast in der jeweiligen Buchung.
• WLAN-Paket - Bleiben Sie während Ihrer Kreuzfahrt verbunden – inklusive 150 Minuten Hochgeschwindigkeits-WLAN pro Person. Das Angebot gilt für alle Gäste in der Kabine.
NICHT INKLUDIERTE LEISTUNGEN
• Ausgaben des persönlichen Bedarfs wie Wäscherei, Telefon usw.
• Ausflugsprogramme
• Visum für Vietnam (wird an Bord organisiert und über die Bordrechnung abgerechnet)
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