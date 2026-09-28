SPÖ in der Krise
„Will die Debatte nicht befeuern“: Klubchef Kucher loyal zu Andreas Babler
„Wir sollten mehr über die Probleme der Leute reden und weniger über unsere eigenen“: SPÖ-Klubchef Philip Kucher, flankiert von seinen Koalitionskollegen Ernst Gödl (ÖVP) und Yannick Shetty (NEOS).
© HANS KLAUS TECHT
Der Vorsitzende der SPÖ-Parlamentsfraktion warb gemeinsam mit den Klubchefs von ÖVP und NEOS für die Spritpreisbremse. Alle drei betonen die Arbeitsfähigkeit der Koalition, unabhängig vom Vorstoß Gerhard Zeilers.
Kommentare