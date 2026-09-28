Kitzbüheler Altbürgermeister erkunden Fieberbrunner Neuerungen
Die ehemaligen Bürgermeister des Bezirks Kitzbühel trafen sich heuer zu ihrem jährlichen Austausch in Fieberbrunn. Bei sonnigem Wetter besichtigte die 25-köpfige Gruppe unter anderem den neu gestalteten Dorfplatz und informierte sich über die Bergbahn-Anlagen.
Fieberbrunn – Bei ihrem alljährlichen Treffen ging es für die ehemaligen Bürgermeister aus dem Bezirk Kitzbühel heuer in die Marktgemeinde Fieberbrunn. Bei Sonnenschein wurde die 25 Personen große Gruppe – darunter die früheren Bürgermeisterinnen Brigitte Lackner (St. Ulrich) und Annamarie Plieseis (Westendorf) sowie der frühere Bezirkshauptmann Michael Berger – von Bürgermeister Walter Astner herzlich begrüßt.
Neuheiten besichtigt
Stolz präsentierte er den neu gestalteten Dorfplatz und informierte über aktuelle Gemeindeprojekte. An der Talstation der neuen Streuböden-Gondelbahn stellte Bergbahn-Geschäftsführerin Anna Wimmer die modernisierten Liftanlagen und den beliebten Freizeitpark „Timoks Wilde Welt“ vor.
Den Tag ließ man bei Kaffee und Kuchen in der Streuböden Alm gemütlich ausklingen. Dort bedankte sich Organisator Ernst Schwaiger im Namen der geselligen Gruppe herzlich bei der Gemeinde und den Bergbahnen Fieberbrunn für die Einladung und die große Gastfreundschaft.