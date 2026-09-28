Kitzbüheler Altbürgermeister erkunden Fieberbrunner Neuerungen

Die ehemaligen Bürgermeister des Bezirks Kitzbühel trafen sich heuer zu ihrem jährlichen Austausch in Fieberbrunn. Bei sonnigem Wetter besichtigte die 25-köpfige Gruppe unter anderem den neu gestalteten Dorfplatz und informierte sich über die Bergbahn-Anlagen.

Fieberbrunn – Bei ihrem alljährlichen Treffen ging es für die ehemaligen Bürgermeister aus dem Bezirk Kitzbühel heuer in die Marktgemeinde Fieberbrunn. Bei Sonnenschein wurde die 25 Personen große Gruppe – darunter die früheren Bürgermeisterinnen Brigitte Lackner (St. Ulrich) und Annamarie Plieseis (Westendorf) sowie der frühere Bezirkshauptmann Michael Berger – von Bürgermeister Walter Astner herzlich begrüßt.

Neuheiten besichtigt

Stolz präsentierte er den neu gestalteten Dorfplatz und informierte über aktuelle Gemeindeprojekte. An der Talstation der neuen Streuböden-Gondelbahn stellte Bergbahn-Geschäftsführerin Anna Wimmer die modernisierten Liftanlagen und den beliebten Freizeitpark „Timoks Wilde Welt“ vor.