Einbruch in Hangar: Hubschrauber von Olympiasieger Morgenstern gestohlen
Es gibt Schlagzeilen, die muss man zweimal lesen, um sie erfassen bzw. fassen zu können. „Hubschrauber gestohlen“, ist so eine. Das Opfer dieser leidvollen Erfahrung: Skisprung-Olympiasieger Thomas Morgenstern.
Die bisher unbekannten Täter sollen im Lungauer Ort Mauterndorf in den Hangar des Kärntners, der ein Flugunternehmen betreibt, eingedrungen und anschließend mit dem Helikopter davongeflogen sein – das berichten gleich mehrere österreichische Medien. Der letzte Kontakt mit der Maschine soll Montagfrüh im kroatischen Luftraum gewesen sein, seither fehlt jede Spur vom Hubschrauber.
„Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Noch ist völlig unklar, wo sich der Hubschrauber befindet. Gemeinsam mit der Austro Control und dem Österreichischen Bundesheer sind wir auf der Suche nach dem Diebesgut“, erklärte Polizeisprecherin Valerie Bachler gegenüber der Krone. (TT.com)
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