Einbruch in Hangar: Hubschrauber von Olympiasieger Morgenstern gestohlen

Es gibt Schlagzeilen, die muss man zweimal lesen, um sie erfassen bzw. fassen zu können. „Hubschrauber gestohlen“, ist so eine. Das Opfer dieser leidvollen Erfahrung: Skisprung-Olympiasieger Thomas Morgenstern.

Die bisher unbekannten Täter sollen im Lungauer Ort Mauterndorf in den Hangar des Kärntners, der ein Flugunternehmen betreibt, eingedrungen und anschließend mit dem Helikopter davongeflogen sein – das berichten gleich mehrere österreichische Medien. Der letzte Kontakt mit der Maschine soll Montagfrüh im kroatischen Luftraum gewesen sein, seither fehlt jede Spur vom Hubschrauber.