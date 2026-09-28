Adlerfest Hoch-Imst: Tausende feierten für guten Zweck

Rund 2.500 Besucher strömten am vergangenen Wochenende zum 17. Tiroler Adlerfest nach Hoch-Imst. Bei strahlendem Herbstwetter feierten die Gäste ein vielfältiges Programm. Sie spendeten zudem 2.500 Euro für die Tumorforschung.

Imst – Kaiserwetter begleitete das 17. Adlerfest. Imster Bergbahnen und der Alpine Coaster Imst boten ein abwechslungsreiches Programm. Kinder bestaunten das Rüstfahrzeug der Stadtfeuerwehr Imst. Eine Vorführung von Heli Tirol begeisterte ebenfalls. Kulinarische Spezialitäten gab es auf den Hütten.

Die UAlm bot erstmals eine Weinverkostung an. Sechs Winzer präsentierten dort ihre Weine. Das erweiterte das Angebot für Genießer. Die Stadtmusik Imst spielte unter Kapellmeister Josef Schiechtl. Ihr Konzert auf der Mittelstation war ein Höhepunkt. Zuvor stimmten Alphornbläser ein.

Auch alpine Klänge durften am Berg nicht fehlen. © Imster Bergbahnen

Die kleinsten Gäste erlebten Zaubervorführungen. Auch Kinderschminken und die Spielekiste fanden Anklang. Die Bergwacht Imst informierte über Müll. Fischnaller Alpin Airlift beeindruckte mit einer Drohnenvorführung. Der Alpine Coaster Imst war wieder stark frequentiert.

Geld für die Tumorforschung

Das Fest hatte auch eine soziale Komponente. Pro Besucher floss ein Euro an die Tumorforschung am Krankenhaus Zams. So kamen 2.500 Euro zusammen. Bernhard Schöpf, Geschäftsführer der Imster Bergbahnen, zog positive Bilanz. Er erklärte: „Es war wieder ein gelungenes Fest. Wir bedanken uns bei allen Helfer:innen und den Imster Vereinen für ihr Engagement. Jetzt freuen wir uns noch auf schöne Herbsttage zum Saisonfinale.“