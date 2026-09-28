Achtung, Lebensgefahr
Kleine Batterie, großes Risiko: Klinik Innsbruck warnt vor Gefahren für Kleinkinder
Wiesen auf die Gefahren von verschluckten Knopfbatterien hin (v.l.): Stefan Schneeberger, Direktor der Innsbrucker Klinik für Visceral-, Transplantations- und Thoraxchirurgie, Gesundheitslandesrätin Cornelia Hagele und Benedikt Hofauer, Direktor der Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde.
© Univesitätsklinik Radiologie/tirol kliniken/Schwammberger
Immer wieder verschlucken Kinder Knopfbatterien, auch in Tirol. Das kann mitunter lebensgefährlich sein. Experten der Innsbrucker Klinik informierten bei einer Pressekonferenz über die Gefahren und darüber, welche Maßnahmen im Notfall helfen.
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