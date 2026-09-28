Eine Mutter erzählt
Alleinerziehend in Tirol: Fünf Dinge, die viele Familien unterschätzen
Zusammen gewachsen: Wie die Tiroler Mutter Lisa-Maria Fantin (rechts) den Familienalltag mit ihren Töchtern alleine meistert.
© lisa-maria fantin
Ein spontaner Kinoabend? Für Alleinerziehende oft eine organisatorische Herausforderung. Lisa-Maria Fantin aus Innsbruck weiß das nur zu gut. Ihr Alltag zeigt, was Menschen, die ihre Kinder alleine erziehen, täglich leisten müssen – und welche Unterschiede es zur klassischen Familienaufteilung gibt.
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