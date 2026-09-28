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Salzburg-Gästesektor ausverkauft: „Hätten mit 6000 oder 7000 Fans anreisen können“
Austria Salzburg reist mit voller Kapelle ins Tivoli an.
© GEPA pictures/ Walter Luger
Von Michael Pipal
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