Österreichweit erster Fall
„Dürfte unterschätzt werden“: 22-Jähriger erlitt in Tirol Herzstillstand durch Kratom-Tee
Der Kratom-Baum stammt ursprünglich aus Südostasien. Seine Blätter werden frisch oder getrocknet unter anderem als Rauschmittel verwendet.
© JACK TAYLOR
Ein gesunder junger Mann musste nach dem Trinken des Aufgusses an der Innsbrucker Klinik behandelt werden. Jetzt warnen Experten vor dem Konsum. Der ist hierzulande zwar legal, weltweit aber für Dutzende Todesfälle jedes Jahr verantwortlich.
Kommentare