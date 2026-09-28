Von wegen peinlich: Dumme Fragen gibt es nicht

„Das ist jetzt vielleicht eine dumme Frage …“ Kaum ein Satz verrät so eindeutig, dass jemand etwas wissen möchte – und sich gleichzeitig dafür entschuldigt. Wir alle kennen die Scheu, eine Frage zu stellen, deren Antwort vermeintlich jeder außer uns kennt. Dabei beginnt Wissen fast immer mit einer Frage. Am 28. September ist „Stell-eine-dumme-Frage-Tag“.