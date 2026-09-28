Emotionales Debüt für Zawieschitzky: Die Mama musste er zuerst überreden

Der Weg des 19-jährigen Christian Zawieschitzky war nicht vorgezeichnet: Erst musste der Kundler die Mama für ein Probetraining überreden, dann begann er im Nachwuchs als Außenverteidiger, um am Sonntagabend schließlich gegen Kosovo beim 3:1-Sieg das Tor des ÖFB-Nationalteams zu hüten. Das Trikot bekommt sein größter Fan – seine Mama Andrea.