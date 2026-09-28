Über Kundl und Wacker zum ÖFB
Emotionales Debüt für Zawieschitzky: Die Mama musste er zuerst überreden
Christian Zawieschitzky als Tormann in Kundl, wo er bis 2016 spielte, und im Nationalteam zehn Jahre später.
© Zawieschitzky, gepa/Kevin Kada
Der Weg des 19-jährigen Christian Zawieschitzky war nicht vorgezeichnet: Erst musste der Kundler die Mama für ein Probetraining überreden, dann begann er im Nachwuchs als Außenverteidiger, um am Sonntagabend schließlich gegen Kosovo beim 3:1-Sieg das Tor des ÖFB-Nationalteams zu hüten. Das Trikot bekommt sein größter Fan – seine Mama Andrea.
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