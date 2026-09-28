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Verkehr wurde umgeleitet
Baugerüst stürzte am Innsbrucker Südring ein: Acht Arbeiter in die Klinik gebracht
Ein Gerüst stürzte ein, Rettungskräfte rückten an. Der Verkehr am Südring wurde umgeleitet.
© Daniel Liebl/Marian Rehfeld
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