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Anlaufstellen in Tirol und Hilfe im Alltag: Wie Alleinerziehende entlastet werden können

Für Alleinerziehende bedeutet der Alltag oft organisieren, funktionieren und möglichst alles gleichzeitig bewältigen.
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Vanessa Grill

Von Vanessa Grill

Arbeit, Kinderbetreuung, Haushalt und finanzielle Sorgen liegen bei Alleinerziehenden häufig auf den Schultern einer Person. Welche Anlaufstellen in Tirol Unterstützung bieten, welche Warnsignale ernst zu nehmen sind und wie Familie, FreundInnen und NachbarInnen den Alltag konkret erleichtern können.

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