Grenze halbieren: Wie die SPÖ Spitzenverdiener zur Kasse bitten will

Die SPÖ bringt in der Diskussion um die Sozialhilfe auch eine Steuererhöhung ins Spiel: Einkommen über 500.000 Euro pro Jahr sollen in den Spitzensteuersatz von 55 Prozent fallen, die Betroffenen daher mehr Steuern zahlen. Bisher lag diese Grenze bei einer Million Euro. ÖVP und NEOS winken ab.